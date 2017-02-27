Великолучанка ударила собутыльника ножом в грудь

Сотрудниками ОМВД России по г. Великие Луки установлена безработная местная жительница, которая подозревается в причинении телесных повреждений гражданину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках 25 февраля в городскую больницу был доставлен мужчина 1979 года рождения с колото-резаным ранением грудной клетки. По имеющимся данным, потерпевший вместе со своей сожительницей распивал спиртное в квартире дома по улице Тимирязева. В ходе возникшего конфликта горожанка 1965 года рождения ударила своего собутыльника ножом в грудь.

По данному факту сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей