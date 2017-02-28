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Молодой человек похитил из магазина в центре Великих Лук продукты и попытался скрыться

28.02.2017 12:21 ПЛН, Псков

27 февраля около 17.00 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в магазине на проспекте Ленина.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, наряд незамедлительно прибыл на место происшествия. Продавец пояснила, что неизвестный мужчина открыто похитил с прилавка магазина продукты питания и скрылся.
 
В результате поисковых мероприятий в одном из дворов на проспекте Ленина сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали 19-летнего гражданина, по приметам сходного с теми, на которые указали очевидцы.
 
Для дальнейшего разбирательства мужчина доставлен в дежурную часть отдела полиции. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



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