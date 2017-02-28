Арестованным по подозрению в нападении на почту в Стругокрасненском районе оказался 20-летний безработный из Петербурга

Гражданин, подозреваемый в разбойном нападении на отделение почты в Стругокрасненском районе, был задержан в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, им оказался 20-летний ранее судимый житель города на Неве.

В ходе следствия установлено, что утром 14 января 2017 года молодой человек в медицинской маске вошел в здание почтового отделения в деревне Цапелька Стругокрасненского района. В помещении он распылил в лицо работницы слезоточивый газ из баллончика, похитил крупную сумму денег и скрылся - почти полмиллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 статьи 162 «Разбой» УК Российской Федерации.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области, 23 февраля в Санкт-Петербурге подозреваемый был задержан.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что по подозрению в совершении преступления арестован житель Плюсского района.

Источник: Псковская Лента Новостей