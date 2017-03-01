Жилой дом сгорел в Палкинском районе

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Предприниматель в Псковском районе, чтобы вернуть изъятый полицией алкоголь, предложил сотруднику ОМВД 25 тысяч рублей
Епископ Сергий совершил литургию Преждеосвященных Даров и чтение Великого канона в Казанском храме Великих Лук
Спорт
Псковская теннисистка Александра Васильева в составе сборной России участвует в международных соревнованиях в Италии
Александр Козловский: Надеюсь, вместе мы сможем пробить стену негативного отношения к российским паралимпийцам4