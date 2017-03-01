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Жилой дом сгорел в Палкинском районе

02.03.2017 08:50 ПЛН, Псков

Жилой дом сгорел в деревне Крюково Палкинского района 1 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел в 22.46.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Пострадавших нет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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