Детскую одежду украла из магазина безработная великолучанка

|Константин Шморага (другие записи автора)
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Одно делоМеня тоже очень беспокоит некачественное школьное и высшее образование, бессмысленность, бездумность организации здравоохранения. Я тоже считаю, что таких жутких дорог, как после нынешней зимы (которая еще толком-то и не закончилась) в Пскове не было уже давно. Также полностью поддерживаю тезис, что у нас много осваивают, но мало усваивают, мало делают. И...
Сотрудниками ОМВД России по г. Великие Луки раскрыта кража из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области,
28 февраля из торгового зала магазина по улице Вокзальной неизвестная гражданка совершила кражу детской одежды. Полицией были получены сведения, что уехала подозреваемая на такси.
В результате проведенных стражами порядка мероприятий в Великих Луках на улице Ботвина экипажем ДПС ГИБДД был остановлен разыскиваемый автомобиль ВАЗ.Его водитель доставлен для дальнейшего разбирательства в дежурную часть ОМВД России по г. Великие Луки.
Установлена личность подозреваемой в краже женщины. Это 36-летняя безработная, ранее судимая жительница Великолукского района. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.
Источник: Псковская Лента Новостей