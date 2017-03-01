Сегодня: Четверг, 02 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Сплошные праздники Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Услышать каждого Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове Кастинг на звание лучшей
Арестован подозреваемый в январском нападении на Почту России в Цапельке

Арестован подозреваемый в январском нападении на Почту России в Цапельке

Прокуратура Стругокрасненского района в суде поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 20-летнего молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении...2



Детскую одежду украла из магазина безработная великолучанка

02.03.2017 11:27 ПЛН, Псков

Сотрудниками ОМВД России по г. Великие Луки раскрыта кража из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области,

28 февраля из торгового зала магазина по улице Вокзальной неизвестная гражданка совершила кражу детской одежды. Полицией были получены сведения, что уехала подозреваемая на такси.

В результате проведенных стражами порядка мероприятий в Великих Луках на улице Ботвина экипажем ДПС ГИБДД был остановлен разыскиваемый автомобиль ВАЗ.Его водитель доставлен для дальнейшего разбирательства в дежурную часть ОМВД России по г. Великие Луки.

Установлена личность подозреваемой в краже женщины. Это 36-летняя безработная, ранее судимая жительница Великолукского района. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31