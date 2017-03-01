Детскую одежду украла из магазина безработная великолучанка

Сотрудниками ОМВД России по г. Великие Луки раскрыта кража из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области,

28 февраля из торгового зала магазина по улице Вокзальной неизвестная гражданка совершила кражу детской одежды. Полицией были получены сведения, что уехала подозреваемая на такси.

В результате проведенных стражами порядка мероприятий в Великих Луках на улице Ботвина экипажем ДПС ГИБДД был остановлен разыскиваемый автомобиль ВАЗ.Его водитель доставлен для дальнейшего разбирательства в дежурную часть ОМВД России по г. Великие Луки.

Установлена личность подозреваемой в краже женщины. Это 36-летняя безработная, ранее судимая жительница Великолукского района. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.

Источник: Псковская Лента Новостей