По следам на снегу псковские пограничники задержали группу граждан Республики Бангладеш

Здоровье
Политика
Недвижимость
Общество
Спорт
Происшествия
Псковская полиция задержала лиц, подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогоднее шоу в Ледовом дворце6
|Константин Шморага (другие записи автора)
|
Одно делоМеня тоже очень беспокоит некачественное школьное и высшее образование, бессмысленность, бездумность организации здравоохранения. Я тоже считаю, что таких жутких дорог, как после нынешней зимы (которая еще толком-то и не закончилась) в Пскове не было уже давно. Также полностью поддерживаю тезис, что у нас много осваивают, но мало усваивают, мало делают. И...
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при попытке незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации задержаны восемь граждан Народной Республики Бангладеш.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, случай произошел в районе деревни Ноглово Себежского района, где пограничный наряд обнаружил свежую дорожку следов, ведущую в сторону границы. Характер обнаруженных следов отчетливо говорил о возможном следовании к границе группы лиц в количестве 6-8 человек. Следуя инструкциям, наряд незамедлительно выдвинулся на поиски возможных нарушителей. Результат поисковых мероприятий не заставил себя долго ждать. В нескольких километрах от государственной границы были задержаны 5 граждан Народной Республики Бангладеш. Злоумышленники скрытно двигались по лесу в сторону границы.
В ходе первичного опроса задержанных они сообщили, что их группа состоит из 8 человек, и трое их соотечественников прячутся неподалеку в лесу, при этом жестами указывая конкретное направление на их местонахождение. Результатом непродолжительных дополнительных поисковых мероприятий стало задержание оставшихся нарушителей.
Позже злоумышленники рассказали пограничникам, что прибыли в Псковскую область из г. Москвы и рассчитывали незаконно перебраться из России на территорию сопредельного государства в поисках лучших условий жизни.
В настоящее время данные лица задержаны для проведения проверочных мероприятий, установления истинных мотивов нахождения в пограничной зоне и принятия решения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источник: Псковская Лента Новостей