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По следам на снегу псковские пограничники задержали группу граждан Республики Бангладеш

03.03.2017 08:31 ПЛН, Псков

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при попытке незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации задержаны восемь граждан Народной Республики Бангладеш.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, случай произошел в районе деревни Ноглово Себежского района, где пограничный наряд обнаружил свежую дорожку следов, ведущую в сторону границы. Характер обнаруженных следов отчетливо говорил о возможном следовании к границе группы лиц в количестве 6-8 человек. Следуя инструкциям, наряд незамедлительно выдвинулся на поиски возможных нарушителей. Результат поисковых мероприятий не заставил себя долго ждать. В нескольких километрах от государственной границы были задержаны 5 граждан Народной Республики Бангладеш. Злоумышленники скрытно двигались по лесу в сторону границы.

В ходе первичного опроса задержанных они сообщили, что их группа состоит из 8 человек, и трое их соотечественников прячутся неподалеку в лесу, при этом жестами указывая конкретное направление на их местонахождение. Результатом непродолжительных дополнительных поисковых мероприятий стало задержание оставшихся нарушителей.

Позже злоумышленники рассказали пограничникам, что прибыли в Псковскую область из г. Москвы и рассчитывали незаконно перебраться из России на территорию сопредельного государства в поисках лучших условий жизни.

В настоящее время данные лица задержаны для проведения проверочных мероприятий, установления истинных мотивов нахождения в пограничной зоне и принятия решения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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