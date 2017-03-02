Многоэпизодное уголовное дело направлено в суд в Себеже

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Более половины россиян одобряют участие женщин в политике и хотят, чтобы они занимали высшие посты в государстве - опрос8
|Константин Шморага (другие записи автора)
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Одно делоМеня тоже очень беспокоит некачественное школьное и высшее образование, бессмысленность, бездумность организации здравоохранения. Я тоже считаю, что таких жутких дорог, как после нынешней зимы (которая еще толком-то и не закончилась) в Пскове не было уже давно. Также полностью поддерживаю тезис, что у нас много осваивают, но мало усваивают, мало делают. И...
Следственным отделом МО МВД России «Себежский» завершено расследование преступления, совершенного группой лиц.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, к уголовной ответственности за совершение кражи из автомашины привлечены жители Себежского района, одним из которых является несовершеннолетний.
Подросток обвиняется по одному преступному эпизоду - за кражу имущества, а второй фигурант обвиняется по ч.1 статьи 150 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» УК Российской Федерации и по ч.2 статьи 325 УК Российской Федерации - похищение у гражданина паспорта, другого важного личного документа. Обвиняемые вину признали полностью.
Степень вины каждого из обвиняемых в ходе предстоящего рассмотрения определит теперь Себежский районный суд.
Источник: Псковская Лента Новостей