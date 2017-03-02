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Многоэпизодное уголовное дело направлено в суд в Себеже

03.03.2017 10:21 ПЛН, Псков

Следственным отделом МО МВД России «Себежский» завершено расследование  преступления, совершенного группой лиц.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, к уголовной ответственности за совершение кражи из автомашины привлечены жители Себежского района, одним из которых является несовершеннолетний.

Подросток  обвиняется по одному преступному эпизоду - за кражу имущества, а второй фигурант обвиняется по ч.1 статьи 150 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» УК Российской Федерации  и по  ч.2 статьи  325 УК Российской Федерации - похищение у гражданина паспорта, другого важного личного документа. Обвиняемые вину признали полностью.

Степень вины каждого из обвиняемых в ходе предстоящего рассмотрения определит теперь Себежский районный суд.

Источник: Псковская Лента Новостей



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