Многоэпизодное уголовное дело направлено в суд в Себеже

Следственным отделом МО МВД России «Себежский» завершено расследование преступления, совершенного группой лиц.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, к уголовной ответственности за совершение кражи из автомашины привлечены жители Себежского района, одним из которых является несовершеннолетний.

Подросток обвиняется по одному преступному эпизоду - за кражу имущества, а второй фигурант обвиняется по ч.1 статьи 150 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» УК Российской Федерации и по ч.2 статьи 325 УК Российской Федерации - похищение у гражданина паспорта, другого важного личного документа. Обвиняемые вину признали полностью.

Степень вины каждого из обвиняемых в ходе предстоящего рассмотрения определит теперь Себежский районный суд.

Источник: Псковская Лента Новостей