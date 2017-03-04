Сегодня: Понедельник, 06 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Будет ли светло на дорогах? Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Сплошные праздники Лучшая интерьерная печать в Пскове Кастинг на звание лучшей Александр Козловский
Из-за поджога в жилом доме в Великих Луках пострадала 11-летняя девочка

Из-за поджога в жилом доме в Великих Луках пострадала 11-летняя девочка

По предварительным данным, поджог стал причиной пожара в жилом доме на улице Прудной в городе Великие Луки 3 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе...



Спасатели сняли со льда реки Великой четверых детей

06.03.2017 09:22 ПЛН, Псков

5 марта в 16.00 поступило сообщение, что на льду реки Великой в районе завода ЖБИ находятся дети. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, прибывшие на место спасатели обнаружили на льду 4 мальчиков 10-12 лет.

Один из них убежал,  с тремя была проведена профилактическая беседа, после чего они были переданы сотрудникам полиции.

Родители будут вызваны в Завеличенский отдел полиции, также вопрос будет рассмотрен комиссией по делам несовершеннолетних.

Напомним, в целях обеспечения безопасности граждан, предупреждения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в границах муниципального образования «Город Псков» распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Пскова введен запрет выхода на лед водных объектов города Пскова с 3 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 5 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31