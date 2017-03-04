Спасатели сняли со льда реки Великой четверых детей

5 марта в 16.00 поступило сообщение, что на льду реки Великой в районе завода ЖБИ находятся дети. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, прибывшие на место спасатели обнаружили на льду 4 мальчиков 10-12 лет.

Один из них убежал, с тремя была проведена профилактическая беседа, после чего они были переданы сотрудникам полиции.

Родители будут вызваны в Завеличенский отдел полиции, также вопрос будет рассмотрен комиссией по делам несовершеннолетних.

Напомним, в целях обеспечения безопасности граждан, предупреждения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в границах муниципального образования «Город Псков» распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Пскова введен запрет выхода на лед водных объектов города Пскова с 3 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей