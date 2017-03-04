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Труп мужчины извлекли спасатели из Псковского озера

06.03.2017 10:18 ПЛН, Псков

Труп мужчины извлекли спасатели из Псковского озера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 5 марта в 08.40 поисково-спасательный отряд совершал выезд на воздушной подушке в районе острова им. Залита и оказывал помощь полиции по извлечению трупа мужчины из озера.

Подробности происшествия уточняются.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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