Фальшивка достоинством в 5 тысяч рублей обнаружена в Пскове

В Пскове полицией изъята банкнота с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области эта фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 3 марта в одном из финансовых учреждений города. Стражами порядка по данному факту возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей