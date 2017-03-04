Три кольца под предлогом снятия порчи похитила неизвестная злоумышленница у продавщицы в Пскове

Неизвестная злоумышленница под предлогом снятия порчи завладела имуществом псковички.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Пскове днем 4 марта в торговый павильон на улице Коммунальной зашла неизвестная женщина лет пятидесяти, одетая в темную одежду. И под предлогом снятия порчи обманным путем похитила у работницы три кольца золотистого цвета, после чего скрылась.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

В этой связи полиция призывает граждан проявлять бдительность и предельную осмотрительность в общении с незнакомцами. При возникновении подобных ситуаций постарайтесь запомнить приметы мошенников и незамедлительно обращайтесь в полицию.

Источник: Псковская Лента Новостей