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Три кольца под предлогом снятия порчи похитила неизвестная злоумышленница у продавщицы в Пскове

06.03.2017 12:14 ПЛН, Псков

Неизвестная злоумышленница под предлогом снятия порчи завладела имуществом  псковички.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Пскове днем 4 марта в торговый павильон на улице Коммунальной  зашла неизвестная женщина лет пятидесяти, одетая в темную одежду. И под предлогом снятия порчи обманным путем  похитила у работницы три кольца золотистого цвета, после чего скрылась.

Потерпевшая обратилась за помощью  в полицию. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

В этой связи полиция призывает граждан проявлять бдительность и предельную осмотрительность в общении с незнакомцами. При возникновении подобных ситуаций постарайтесь запомнить приметы мошенников и незамедлительно обращайтесь в полицию.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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