Великолучанин украл с банковской карты собутыльника 50 тысяч рублей

Сотрудниками ОМВД России по г.Великие Луки раскрыта имущества у местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Великих Луках в квартире дома по проспекту Гагарина после совместного распития спиртного один из участников вечеринки свободным доступом совершил кражу банковской карты у своего знакомого. А позднее снял с нее более 50 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью к стражам порядка. В результате проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый - безработный, ранее судимый великолучанин, 1965 года рождения.

Похищенная банковская карта изъята. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей