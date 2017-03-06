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Из-за поджога в жилом доме в Великих Луках пострадала 11-летняя девочка

По предварительным данным, поджог стал причиной пожара в жилом доме на улице Прудной в городе Великие Луки 3 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе...



Великолучанин украл с банковской карты собутыльника 50 тысяч рублей

06.03.2017 12:41 ПЛН, Псков

Сотрудниками ОМВД России по г.Великие Луки раскрыта имущества у местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Великих Луках в квартире дома по проспекту Гагарина после совместного распития спиртного один из участников вечеринки свободным доступом совершил кражу банковской карты у своего знакомого. А позднее снял с нее более 50 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью к стражам порядка. В результате проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый - безработный, ранее судимый великолучанин, 1965 года рождения.

Похищенная банковская карта изъята. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



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