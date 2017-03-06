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«Черные копатели» на трассе Петербург - Псков на ходу выбрасывали из машины ППШ и «Маузер»

06.03.2017 12:45 ПЛН, Псков

В Лужском районе Ленинградской области черные копатели на ходу выбрасывали из машины оружие времен Великой Отечественной войны после сигнала остановки от полицейских, пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Около 17.00 5 марта на участке дороги «Петербург - Псков» в деревне Жельцы полицейские остановили автомобиль Audi. Во время торможения из машины из салона на обочину полетели свертки.

Как выяснилось, в одном из них был автомат ППШ, во втором карабин системы «Маузер». Выкидывал оружие 29-летний пассажир, а за рулем сидел его 24-летний приятель.  

Оружие отправили на экспертизу, с молодыми людьми работают в лужской полиции на предмет места, где они взяли оружие времен Великой Отечественной.

Источник: Псковская Лента Новостей



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