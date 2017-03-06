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За выходные псковские пограничники задержали 20 иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу

06.03.2017 14:50 ПЛН, Псков

В минувшие выходные сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали 20 иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь Государственную границу Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, один из случаев произошел в Пыталовском районе, где поздним вечером 3 марта пограничный наряд выявил характерные признаки движения в сторону государственной границы многочисленной группы лиц. Невзирая на численный перевес возможных нарушителей, наряд незамедлительно выдвинулся на их поиски. В результате грамотных действий пограничников, в четырехстах метрах от государственной границы были задержаны 12 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии в возрасте от 19 до 46 лет, которые скрытно двигались по лесу.

Другой случай произошел уже в Себежском районе утром 4 марта. Бдительный местный житель обратил внимание на уверенно следующих в сторону государственной границы граждан колоритной внешности в сопровождении двух лиц славянской наружности и сообщил об этом пограничникам. Своевременная реакция должностных лиц Пограничного Управления на полученный сигнал позволила в течение получаса задержать 6 граждан Народной Республики Бангладеш и сопровождавших их двух граждан одной из бывших союзных республик.

В результате проведенных административно-процессуальных мероприятий пограничникам стало известно, что все задержанные имели твердое намерение скрытно пересечь государственную границу с целью убытия в страны Евросоюза, игнорируя законный способ.

За совершенные деяния все задержанные иностранцы понесут соразмерное наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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