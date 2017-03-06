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Безработный великолучанин арестован за дачные кражи

06.03.2017 15:35 ПЛН, Псков

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки арестован безработный мужчина, подозреваемый в дачных кражах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, установлено, что 29 января текущего года путем разбития стекла была совершена кража имущества из дачного дома, расположенного в пригородном садоводческом обществе. Отсюда были похищены бензопила, электрорубанок, «болгарка», телевизионная приставка и другие вещи. Причиненный ущерб превысил 21 тысячу рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был установлен. В настоящее время этот 27-летний безработный, ранее судимый великолучанин арестован. Часть похищенного им изъята.

Устанавливается причастность фигуранта и к другим аналогичным преступлениям. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей



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