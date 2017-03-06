Мошенники оставили без денег жителей Пскова и Опочки

Интерактив
Политика
Руководитель палаты депутатов партии «Справедливая Россия» Михаил Брячак не уверен, что губернатор Андрей Турчак не будет отстранен от должности до выборов1
Лидер псковских справедливороссов Олег Брячак может стать эффективным мэром, считает Михаил Брячак17
Недвижимость
Квартиры нестандартной планировки и со встроенной мебелью - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков»
Автоблоги
Спорт
В Псковском филиале Академии ФСИН чествовали курсантов – призеров спортивных состязаний в Псковской области
Команда великолукского лицея № 11 стала победителем городского этапа всероссийского турнира «Белая ладья»