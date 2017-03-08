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В Пскове продолжаются поиски женщины, которая ушла из дома 1 января

09.03.2017 09:13 ПЛН, Псков

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову продолжаются поиски Валентины Анатольевны Леоновой 1957 года рождения, уроженки Палкинского района. 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей родственники женщины, она пропала в ночь с 1 на 2 января 2017 года в районе Шабаново, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
 
Приметы: на вид 55-60 лет, среднего телосложения, рост около 160-165 сантиметров, волосы рыжие, прямые с сединой, глаза зеленовато-желтые.
 
На момент исчезновения была одета в дубленку бежевого цвета, черные брюки, резиновые сапоги леопардовой раскраски. На голове был легкий платок зеленого цвета с розовыми цветами.
 
Особые приметы: шрам на руке между большим и указательным пальцами.
 
Всех, кому что-либо известно о местонахождении В. Леоновой, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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