В Пскове продолжаются поиски женщины, которая ушла из дома 1 января

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову продолжаются поиски Валентины Анатольевны Леоновой 1957 года рождения, уроженки Палкинского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей родственники женщины, она пропала в ночь с 1 на 2 января 2017 года в районе Шабаново, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, среднего телосложения, рост около 160-165 сантиметров, волосы рыжие, прямые с сединой, глаза зеленовато-желтые.

На момент исчезновения была одета в дубленку бежевого цвета, черные брюки, резиновые сапоги леопардовой раскраски. На голове был легкий платок зеленого цвета с розовыми цветами.

Особые приметы: шрам на руке между большим и указательным пальцами.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении В. Леоновой, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей