В преддверии 8 марта псковичка отдала мошенникам в интернете более 12 тысяч рублей

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Кадастровая палата по Псковской области просит указывать в заявлениях об учете недвижимости адрес электронной почты3
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Скобарь-видеоВ ноябре меня пригласили на концерт псковской группы «Drift». В переводе с английского буквально - «занос». Я сходил. Концерт произвел на меня обескураживающее, обжигающее впечатление. Сейчас объясню, почему. Попасть в клуб, где был объявлен концерт, оказалось непростой задачей. Раздолбанная темная улица у вокзала вела в жуткие грязные тупики. Настоящий, аутентичный Псков!...
Источник: Псковская Лента Новостей