Сегодня: Четверг, 09 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Форум предпринимателей Участки на берегу реки Великой Будет ли светло на дорогах? Сплошные праздники Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Лучшая интерьерная печать в Пскове Александр Козловский
Из-за поджога в жилом доме в Великих Луках пострадала 11-летняя девочка

Из-за поджога в жилом доме в Великих Луках пострадала 11-летняя девочка

По предварительным данным, поджог стал причиной пожара в жилом доме на улице Прудной в городе Великие Луки 3 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе...1



В преддверии 8 марта псковичка отдала мошенникам в интернете более 12 тысяч рублей

09.03.2017 09:56 ПЛН, Псков

Неизвестные путем обмана завладели деньгами жительницы Пскова.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в Пскове 7 марта в результате операции по купле-продаже товара через один из сайтов в интернете псковичка лишилась более 12 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
 
По данному факту во 2-м отделе полиции УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31