В преддверии 8 марта псковичка отдала мошенникам в интернете более 12 тысяч рублей

Неизвестные путем обмана завладели деньгами жительницы Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в Пскове 7 марта в результате операции по купле-продаже товара через один из сайтов в интернете псковичка лишилась более 12 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

По данному факту во 2-м отделе полиции УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей