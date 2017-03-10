Жителя Ленобласти будут судить за изнасилование 8-летней псковички, которую он увез с детской площадки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Ленинградской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.131 (изнасилование) и п. «б» ч.4 ст.132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.

По версии следствия, 26 июня 2016 года мужчина под надуманным предлогом прокатиться посадил на велосипед играющую на детской площадке 8-летнюю девочку и вывез в безлюдное место, где насильно напоил алкоголем и используя беспомощное состояние ребенка нарушил половую неприкосновенность.

К поиску девочки моментально были привлечены не только правоохранительные органы, но и местные жители. В результате совместных поисковых мероприятий ребенок был обнаружен на заброшенной ферме. Вместе с ней обнаружен и задержан предполагаемый злоумышленник.

Мужчина свою вину в совершении преступления не признал, пытался пустить следствие по ложному следу. Вместе с тем, правильно организованная психологом следственного управления работа с ребенком позволила детально восстановить все обстоятельства совершенного преступления. Помимо этого, было проведено множество криминалистических и медицинских судебных экспертиз, в том числе компьютерная экспертиза по изъятым в населенном пункте видеозаписям, когда мужчина покупал алкоголь, химическая экспертиза образцом части крови ребенка, в которой обнаружен этиловый спирт, пять молекулярно-генетических экспертиз по изъятым различным объектам, где был обнаружен эпителий как предполагаемого злоумышленника, так и пострадавшей девочки и многие другие.

Совокупность полученных доказательств позволила предъявить данному лицу обвинение в совершении двух особо тяжких преступлений – изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера, за совершение которых уголовным законом предусмотрено наказание в плоть до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Работа следствия на этом не закончена. Сейчас правоохранительными органами Ленинградской области решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности за уклонение от административного надзора (ст.314.1 УК РФ).

Источник: Псковская Лента Новостей