Сегодня: Пятница, 10 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Будет ли светло на дорогах? Участки на берегу реки Великой Псков-ЭКСПО Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Из-за поджога в жилом доме в Великих Луках пострадала 11-летняя девочка

Из-за поджога в жилом доме в Великих Луках пострадала 11-летняя девочка

По предварительным данным, поджог стал причиной пожара в жилом доме на улице Прудной в городе Великие Луки 3 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе...1



Великолучанин ограбил магазин на площади Калинина

10.03.2017 11:46 ПЛН, Псков

Сотрудниками ОМВД России по г.Великие Луки задержан безработный местный житель, подозреваемый в грабеже, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в городе на Ловати поздним вечером  8 марта в магазин на площади Калинина зашел неизвестный гражданин и открыто похитил из помещения деньги, после чего скрылся.

В результате проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был в кратчайшие сроки установлен и задержан. Им оказался 40-летний ранее неоднократно судимый великолучанин. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31