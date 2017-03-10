Великолучанин ограбил магазин на площади Калинина

Сотрудниками ОМВД России по г.Великие Луки задержан безработный местный житель, подозреваемый в грабеже, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в городе на Ловати поздним вечером 8 марта в магазин на площади Калинина зашел неизвестный гражданин и открыто похитил из помещения деньги, после чего скрылся.

В результате проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был в кратчайшие сроки установлен и задержан. Им оказался 40-летний ранее неоднократно судимый великолучанин. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей