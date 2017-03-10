Житель Великих Лук лишился денег, заказав видеокарту в Интернете

В Великих Луках полицией ведется проверка по факту мошенничества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в Великих Луках 37-летний мужчина решил через один из сайтов в Интернете приобрести видеокарту. Он нашел заинтересовавшее его объявление. В ходе общения с продавцом ему было предложено перечислить деньги за товар.

Великолучанин перевел на указанный счет в общей сложности более 12 тысяч рублей. Однако, заказанную видеокарту он так и не получил. Представители «фирмы» сразу после получения денег перестали выходить с ним на контакт.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей