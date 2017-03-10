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Житель Великих Лук лишился денег, заказав видеокарту в Интернете

10.03.2017 11:52 ПЛН, Псков

В Великих Луках полицией ведется проверка по факту мошенничества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в Великих Луках 37-летний мужчина решил через один из сайтов в Интернете приобрести видеокарту. Он нашел заинтересовавшее его объявление. В ходе общения с продавцом ему  было предложено  перечислить  деньги  за товар.

Великолучанин перевел на указанный счет в общей сложности более 12 тысяч рублей. Однако, заказанную видеокарту он так и не получил. Представители «фирмы»  сразу после получения денег перестали выходить с ним на контакт.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время   сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки  выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей



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