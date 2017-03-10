Перепутавший Печоры и Печору путешественник получит 10 лет тюрьмы

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Псковичам напоминают, что с 2017 года стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав3
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Праздничное послевкусиеПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Наша программа выходит 9 марта, что можно считать неким послесловием к вчерашнему Женскому дню. Не буду говорить «за всю Одессу», но региональная журналистика реально пропитана эстрогеном –...
Путешественник, который хотел добраться до города Печоры в Псковской области, но ошибся на 2 500 км и оказался в итоге в Печоре в республике Коми, за свою невнимательность заплатит очень дорого.
Как сообщает «Пятый канал», 20-летний житель Иркутской области хотел попасть в Псково-Печерский монастырь, чтобы стать монахом и начать жизнь с чистого листа.
Однако он купил билет не до того города, путаница произошла из-за созвучности названий городов. Прибыв в Печору и выяснив, что попал не туда, молодой человек попросил мать выслать деньги на билет до Псковской области. В ожидании нужного поезда он решил погулять по городу, приобрел пиво и познакомился с местным жителем, который позвал «путешественника» в гости.
После распития спиртных напитков новоиспеченные друзья крепко уснули, а, когда гость проснулся и решил ехать на вокзал, обнаружил пропажу денег на билет.
Решив, что его обворовал новый друг, он нанес ему около 70 ударов ногами и металлической трубой, требуя вернуть деньги.
Не добившись результата, молодой человек поехал на вокзал, где выяснилось, что нужный ему поезд убыл 12 часов назад. Вернувшись на квартиру единственного знакомого в этом городе, он обнаружил, что тот скончался от побоев.
Явившись в полиции, подозреваемый во всем признался. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник: Псковская Лента Новостей