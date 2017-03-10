Перепутавший Печоры и Печору путешественник получит 10 лет тюрьмы

Путешественник, который хотел добраться до города Печоры в Псковской области, но ошибся на 2 500 км и оказался в итоге в Печоре в республике Коми, за свою невнимательность заплатит очень дорого.

Как сообщает «Пятый канал», 20-летний житель Иркутской области хотел попасть в Псково-Печерский монастырь, чтобы стать монахом и начать жизнь с чистого листа.

Однако он купил билет не до того города, путаница произошла из-за созвучности названий городов. Прибыв в Печору и выяснив, что попал не туда, молодой человек попросил мать выслать деньги на билет до Псковской области. В ожидании нужного поезда он решил погулять по городу, приобрел пиво и познакомился с местным жителем, который позвал «путешественника» в гости.

После распития спиртных напитков новоиспеченные друзья крепко уснули, а, когда гость проснулся и решил ехать на вокзал, обнаружил пропажу денег на билет.

Решив, что его обворовал новый друг, он нанес ему около 70 ударов ногами и металлической трубой, требуя вернуть деньги.

Не добившись результата, молодой человек поехал на вокзал, где выяснилось, что нужный ему поезд убыл 12 часов назад. Вернувшись на квартиру единственного знакомого в этом городе, он обнаружил, что тот скончался от побоев.

Явившись в полиции, подозреваемый во всем признался. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: Псковская Лента Новостей