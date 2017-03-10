В Псковской области продолжают искать Павла Каменева, пропавшего прошлой осенью

ОМВД России по Псковскому району продолжает розыск Павла Александровича Каменева 1971 года рождения, жителя областного центра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 24 октября минувшего года он отсутствует по месту жительства. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, волосы черные, волнистые, средней длины, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, подбородок прямой с ямкой.

Был одет: бейсболка черная, красный пуховик с капюшоном, черная кофта-толстовка с капюшоном, джинсы светло-синие с эффектом потертости, ботинки коричневые замшевые. При нем был черный рюкзак.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении П. А. Каменева, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 676-872, 676-851 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей