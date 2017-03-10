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Водителя «Скорой помощи» избили в Псковском районе

Водителя «Скорой помощи» избили в Псковском районе

Водителя «Скорой помощи» избили в деревне Родина (Псковский район). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, информация о происшествии поступила 10...46



В Псковской области продолжают искать Павла Каменева, пропавшего прошлой осенью

11.03.2017 12:14 ПЛН, Псков

ОМВД России по Псковскому району продолжает розыск Павла Александровича Каменева 1971 года рождения, жителя областного центра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 24 октября минувшего года он отсутствует по месту жительства. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
 
 
Приметы: на вид 45 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, волосы черные, волнистые, средней длины, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, подбородок прямой с ямкой.
 
Был одет: бейсболка черная, красный пуховик с капюшоном, черная кофта-толстовка с капюшоном, джинсы светло-синие с эффектом потертости, ботинки коричневые замшевые. При нем был черный рюкзак.
 
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении П. А. Каменева, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 676-872, 676-851 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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