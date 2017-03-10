Избитому в Родине водителю «Скорой» сломали нос

Прокурор Псковского района провел проверку полноты принимаемых органами предварительного расследования мер по установлению обстоятельств причинения телесных повреждений водителю ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Пскова».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что 10 марта около 12.45 водителю бригады скорой помощи ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Пскова», прибывшей по вызову для оказания скорой медицинской помощи в деревню Родина Псковского района, неустановленным лицом были причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома костей носа и ссадины правой надбровной области.

Прокуратурой района в целях обеспечения всестороннего и объективного рассмотрения сообщения о преступлении материал проверки передан в органы следственного комитета России по Псковской области.

Надзор за законностью и обоснованностью принятия процессуального решения осуществляется прокуратурой Псковского района.

Проведение надзорных мероприятий контролируется прокуратурой Псковской области.

Ранее сообщалось, что избитый водитель «Скорой помощи» поступил в Псковскую областную больницу. Мужчина направлен на амбулаторное лечение.

Источник: Псковская Лента Новостей