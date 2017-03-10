Сегодня: Суббота, 11 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Псков-ЭКСПО Форум предпринимателей Участки на берегу реки Великой Лучшая интерьерная печать в Пскове
Водителя «Скорой помощи» избили в Псковском районе

Водителя «Скорой помощи» избили в Псковском районе

Водителя «Скорой помощи» избили в деревне Родина (Псковский район). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, информация о происшествии поступила 10...46



Избитому в Родине водителю «Скорой» сломали нос

11.03.2017 14:15 ПЛН, Псков

Прокурор Псковского района провел проверку полноты принимаемых органами предварительного расследования мер по установлению обстоятельств причинения телесных повреждений водителю ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Пскова».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что 10 марта около 12.45 водителю бригады скорой помощи ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Пскова», прибывшей по вызову для оказания скорой медицинской помощи в деревню Родина Псковского района, неустановленным лицом были причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома костей носа и ссадины правой надбровной области.
 
Прокуратурой района в целях обеспечения всестороннего и объективного рассмотрения сообщения о преступлении материал проверки передан в органы следственного комитета России по Псковской области.
 
Надзор за законностью и обоснованностью принятия процессуального решения осуществляется прокуратурой Псковского района.
 
Проведение надзорных мероприятий контролируется прокуратурой Псковской области.
 
Ранее сообщалось, что избитый водитель «Скорой помощи» поступил в Псковскую областную больницу. Мужчина направлен на амбулаторное лечение.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31