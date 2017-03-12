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В Великих Луках безработный ограбил мужчину в подъезде

13.03.2017 10:16 ПЛН, Псков

Безработный, ранее судимый мужчина подозревается в открытом хищении денег в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках днем 12 марта в подъезде дома по улице Мелиораторов неизвестный злоумышленник с применением насилия открыто похитил более 18 тысяч рублей у 50-летнего мужчины, после чего скрылся.

В ходе проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий установлен фигурант, подозреваемый в совершении данного преступления. Это - не работающий мужчина, 1976 года рождения, ранее судимый. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей



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