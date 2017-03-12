В Великих Луках безработный ограбил мужчину в подъезде

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Александр Сотник о защите прав ветеранов, «команде Гавунаса» и планах на ближайшую выборную кампанию17
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Праздничное послевкусиеПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Наша программа выходит 9 марта, что можно считать неким послесловием к вчерашнему Женскому дню. Не буду говорить «за всю Одессу», но региональная журналистика реально пропитана эстрогеном –...
Безработный, ранее судимый мужчина подозревается в открытом хищении денег в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, в Великих Луках днем 12 марта в подъезде дома по улице Мелиораторов неизвестный злоумышленник с применением насилия открыто похитил более 18 тысяч рублей у 50-летнего мужчины, после чего скрылся.
В ходе проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий установлен фигурант, подозреваемый в совершении данного преступления. Это - не работающий мужчина, 1976 года рождения, ранее судимый. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Источник: Псковская Лента Новостей