В Пскове раскрыто разбойное нападение на квартиру на улице Металлистов

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Иван Цецерский о праймериз в Псковскую городскую Думу: Никаких преференций, все будут в равных условиях2
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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«Открытка» всем«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Итак, в Пскове тоже появилось отделение «Открытой России». На мой взгляд, это хорошо – я всячески поддерживаю...
Сотрудниками полиции установлены двое мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения в Пскове.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в областном центре в период с 7 на 8 марта ранее судимый 36-летний пскович и 31-летний безработный житель Псковского района зашли в квартиру дома по улице Металлистов. Здесь они с применением насилия открыто похитили у гражданина, 1980 года рождения, принадлежащие ему сабвуфер, мобильный телефон и магнитолу, после чего скрылись.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных стражами порядка оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были установлены. В ходе обысков похищенное ими изъято. Ведется расследование.
Источник: Псковская Лента Новостей