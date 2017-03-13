Сегодня: Вторник, 14 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сергей Стиллавин меняет профессию Участки на берегу реки Великой Псков-ЭКСПО Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Vesta в марте от 515 900 рублей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
В Пскове «лошадницы» избивали друг друга хлыстами в Детском парке на глазах у прохожих. ВИДЕО

В Пскове «лошадницы» избивали друг друга хлыстами в Детском парке на глазах у прохожих. ВИДЕО

12 марта в Пскове в Детском парке произошла драка между девушками, которые катают детей на лошадях. Соответствующие видеозаписи опубликованы на видеохостинге youtube.com.     На записях видно, что «лошадницы»...75



В Пскове раскрыто разбойное нападение на квартиру на улице Металлистов

14.03.2017 12:14 ПЛН, Псков

Сотрудниками полиции установлены двое мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в областном центре в период с 7 на 8 марта  ранее судимый 36-летний пскович и 31-летний безработный житель Псковского района зашли в квартиру дома по улице Металлистов. Здесь они с применением насилия  открыто похитили  у гражданина, 1980 года рождения, принадлежащие ему сабвуфер,  мобильный телефон и магнитолу, после чего скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных стражами порядка оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были установлены. В ходе обысков похищенное ими изъято. Ведется расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31