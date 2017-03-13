В Пскове раскрыто разбойное нападение на квартиру на улице Металлистов

Сотрудниками полиции установлены двое мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в областном центре в период с 7 на 8 марта ранее судимый 36-летний пскович и 31-летний безработный житель Псковского района зашли в квартиру дома по улице Металлистов. Здесь они с применением насилия открыто похитили у гражданина, 1980 года рождения, принадлежащие ему сабвуфер, мобильный телефон и магнитолу, после чего скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных стражами порядка оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были установлены. В ходе обысков похищенное ими изъято. Ведется расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей