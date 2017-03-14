Житель Пскова ехал «на край света», чтобы продать оружие и боеприпасы

Арсенал оружия обнаружили хабаровские полицейские у псковича, ехавшего в поезде «Москва-Владивосток». Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, 38-летний житель Псковской области при проверке у него документов вел себя нервозно, чем вызвал подозрение стражей правопорядка.

При проверке личных вещей была обнаружена сумка, в которой находились: две гранаты Ф-1, шесть патронов предположительно от пистолета ТТ, два мелкокалиберных патрона, оптический прицел. В ящике хранения под соседним местом стражи правопорядка обнаружили рюкзак, в котором находился пистолет системы ТТ вместе с присоединенном к нему глушителем изготовленным самодельным способом.

В ходе предварительного расследования по возбужденному уголовному делу сотрудники транспортной полиции выехали по месту жительства 38-летнего подозреваемого в Псковскую область, где дополнительно обнаружили боеприпасы.

В настоящее время злоумышленник находится в следственном изоляторе города Хабаровска. Как пояснил задержанный, оружие он выкопал на заднем дворе своего дома и присвоил себе.

В ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий было установлено, что злоумышленник решил реализовать оружие и боеприпасы, для этого он разместил объявление в сети «Интернет». Покупателя подозреваемый нашел на другом конце страны в Хабаровске, куда и выехал поездом для осуществления сделки.

По данным фактам, органом дознания Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до восьми лет.

Источник: Псковская Лента Новостей