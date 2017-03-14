В Пскове пропал мужчина с татуировкой в виде волка

|Илья Петров (другие записи автора)
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ЕвроНЕНАвидение-2017Скоро в Киеве пройдет самый политизированный музыкальный конкурс. «Евровидение-2017». Россию на нем представит молодая певица Юлия Самойлова. Об этом вечером в воскресенье объявил Первый канал, и вот уже двое суток в СМИ и социальных сетях не прекращается дискуссия по поводу решения послать девушку в инвалидном кресле на «Евровидение», в котором, строго...
В Пскове пропал Волков Владимир Сергеевич 1981 года рождения. Соответствующее объявление размещено в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что 13 марта около 7.45 он вышел из дома по ул. Юбилейной в направлении детского сада №33 (Рижский пр., д. 33) и не вернулся.
Приметы: рост 178 см, телосложение плотное, волосы темные, короткие.
Особые приметы: татуировка на правом плече - голова волка на фоне луны, на левой кисти - группа крови.
Был одет в черную куртку с капюшоном, черный свитер, темно-синие брюки, черные строгие ботинки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить его супруге по тел. 891139495 (Людмила).
Источник: Псковская Лента Новостей