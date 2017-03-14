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В Пскове пропал мужчина с татуировкой в виде волка

15.03.2017 09:17 ПЛН, Псков

В Пскове пропал Волков Владимир Сергеевич 1981 года рождения. Соответствующее объявление размещено в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что 13 марта около 7.45 он вышел из дома по ул. Юбилейной в направлении детского сада №33 (Рижский пр., д. 33) и не вернулся.

Приметы: рост 178 см, телосложение плотное, волосы темные, короткие.

Особые приметы: татуировка на правом плече - голова волка на фоне луны, на левой кисти - группа крови.

Был одет в черную куртку с капюшоном, черный свитер, темно-синие брюки, черные строгие ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить его супруге по тел. 891139495 (Людмила).

Источник: Псковская Лента Новостей



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