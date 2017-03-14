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Жителя Красногородска осудили за кражу ноутбука

15.03.2017 10:11 ПЛН, Псков

Прокуратурой Красногородского района в Пыталовском районном суде поддержано обвинение в отношении 21-летнего молодого человека, который 9 июня 2016 года свободным доступом, находясь в квартире своего знакомого, расположенной в одном из жилых домов поселка Красногородск, похитил ноутбук с зарядным устройством, причинив ущерб в сумме 9150 рублей, который является для потерпевшего значительным.

После направления дела в суд подсудимый скрылся от суда, в связи с чем был объявлен в розыск с заключением под стражу. После обнаружения сотрудниками полиции с 25 января по 28 февраля он содержался в следственном изоляторе.

Согласно приговору суда, за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ в размере 270 часов. В срок отбытия наказания судом зачтено время содержания под стражей и исправительные работы признаны отбытыми. Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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