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У жителя Плюсского района обнаружили целый арсенал оружия

15.03.2017 13:00 ПЛН, Псков

Житель Плюсского района незаконно хранил винтовку Мосина, другое оружие, а также патроны.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в деревне Заянье Плюсского района в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения полиции по Плюсскому району в надворных постройках около частного дома у местного жителя 1959 года рождения обнаружили целый арсенал.
 
У этого гражданина изъяты винтовка Мосина времен Великой Отечественной войны, обрез ружья, охотничье ружье, газовый пистолет, самодельный пистолет для стрельбы мелкокалиберными патронами, а также более пятидесяти патронов калибра 7,62 миллиметра и другие боеприпасы.
 
Образцы изъятого оружия и патронов направлены на экспертизу. Стражам порядка предстоит еще выяснить их происхождение. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Псковская Лента Новостей



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