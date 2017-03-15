У жителя Плюсского района обнаружили целый арсенал оружия

Житель Плюсского района незаконно хранил винтовку Мосина, другое оружие, а также патроны.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в деревне Заянье Плюсского района в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения полиции по Плюсскому району в надворных постройках около частного дома у местного жителя 1959 года рождения обнаружили целый арсенал.

У этого гражданина изъяты винтовка Мосина времен Великой Отечественной войны, обрез ружья, охотничье ружье, газовый пистолет, самодельный пистолет для стрельбы мелкокалиберными патронами, а также более пятидесяти патронов калибра 7,62 миллиметра и другие боеприпасы.

Образцы изъятого оружия и патронов направлены на экспертизу. Стражам порядка предстоит еще выяснить их происхождение. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Псковская Лента Новостей