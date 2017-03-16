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Полиция ищет пропавшего псковича, который ушел в сторону детского сада и пропал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, уголовным розыском...3



В великолукском баре молодой человек открыто похитил у посетителя деньги и скрылся

16.03.2017 13:09 ПЛН, Псков

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили молодого человека, подозреваемого в совершении грабежа.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в городе на Ловати 14 марта около 14.00 в помещении бара по проспекту Ленина неизвестный гражданин открыто похитил деньги у 55-летнего мужчины, после чего скрылся.
 
В результате проведенных полицией поисковых мероприятий по «горячим следам» был задержан подозреваемый. Им оказался 25-летний безработный житель Великолукского района. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



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