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Мошенники лишили денег двух великолучанок

16.03.2017 13:11 ПЛН, Псков

В Великих Луках у местной жительницы произошло несанкционированное списание денег с банковской карты.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, у жительницы Великих Лук 14 марта с банковской карты при невыясненных пока обстоятельствах произошло несанкционированное списание трех тысяч рублей.
 
А другая великолучанка решила приобрести через один из сайтов в интернете детский зимний костюм. Она перевела на указанный продавцами адрес более пяти тысяч рублей. Однако, заказанный товар пока не получила.
 
Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют в ОМВД России по городу Великие Луки.

Источник: Псковская Лента Новостей



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