Мошенники лишили денег двух великолучанок

В Великих Луках у местной жительницы произошло несанкционированное списание денег с банковской карты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, у жительницы Великих Лук 14 марта с банковской карты при невыясненных пока обстоятельствах произошло несанкционированное списание трех тысяч рублей.

А другая великолучанка решила приобрести через один из сайтов в интернете детский зимний костюм. Она перевела на указанный продавцами адрес более пяти тысяч рублей. Однако, заказанный товар пока не получила.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют в ОМВД России по городу Великие Луки.

Источник: Псковская Лента Новостей