Основателя сети отелей «Гелиопарк» будут судить за хищение более 600 млн рублей

Прокуратура утвердила и направила в Тверской райсуд Москвы уголовное дело экс-владельца сети отелей Heliopark Group Александра Гусакова. Он обвиняется в хищении кредитов «Промсвязьбанка» на сумму более 26 млн долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как напоминает газета, «Промсвязьбанк» пытается вернуть полученные компаниями Гусакова кредиты с 2008 года, когда бизнесмен заявил, что не может рассчитаться по своим долгам. Первое время банк не обращался к правоохранителям, пытаясь договориться с должником. Но это ни к чему не привело, и в 2015 году банк добился возбуждения уголовного дела в отношении Гусакова по обвинению в особо крупном мошенничестве в кредитной сфере.

В октябре 2015 года бизнесмена, находящегося под подпиской о невыезде, задержали в аэропорту при попытке вылететь из Москвы в Крым. Тогда же Таганский райсуд заключил его под стражу, а затем продлевал избранную меру пресечения вплоть до настоящего времени, уточняет газета.

Сеть отелей «Гелиопарк» была основана Александром Гусаковым в 2000 году. Однако к настоящему времени некогда мощная бизнес-империя, состоящая из 12 отелей в России, Германии и Швейцарии, развалилась: почти все гостиницы, включая жемчужину Heliopark Group - отель Bad Hotel zum Hirsch с бальнеолечебницей в немецком Баден-Бадене, проданы либо переоформлены на других лиц.

Банку из имущества должника в итоге удалось продать только три мини-отеля в Пскове, Тверской и Тульской областях, а также несколько лет простоявший на приколе 42-метровый катер Helios. Все это имущество было оценено в 1,8 млн долларов, чего не хватило даже для погашения набежавших по кредитам процентов, отмечает «Коммерсантъ».

В итоге должнику было добавлено уголовное обвинение по статье «Легализация (отмывание) денежных средств». По версии следствия, заключая договоры с банком в 2008 году, Гусаков с самого начала не планировал выполнять взятые на себя обязательства и нанес кредитору ущерб в размере 616 млн рублей (по действующему на тот момент курсу). Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: Псковская Лента Новостей