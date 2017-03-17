Великолучанина будут судить за серию краж из автомашин

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки в суд направленно многоэпизодное уголовное дело, связанное с хищениями имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в совершении ряда краж обвиняется 35-летний безработный, неоднократно судимый житель Великих Лук. Так, 3 декабря 2016 года из автомобиля «Фольксваген» на улице Вокзальной путем подбора ключа им была похищена автомагнитола с выдвижным дисплеем. В этот же вечер из другой иномарки, стоявшей на улице Дружбы, обвиняемый совершил кражу еще одной магнитолы.

Из багажника автомобиля ВАЗ-2107 по улице Гражданской 5 декабря 2016 года им был похищен набор ключей. А в ночь с 9 на 10 декабря 2016 года этот мужчина совершил кражу видеорегистратора из автомашины «Хонда» по улице Гоголя. Он же 10 декабря в темное время суток, разбив стекло в «Мерседесе», который находился во дворе дома на проспекте Гагарина, также похитил видеорегистратор.

В результате проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Расследование завершено. Теперь за содеянное ему придется отвечать в суде.

Источник: Псковская Лента Новостей