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Великолучанина будут судить за серию краж из автомашин

17.03.2017 14:05 ПЛН, Псков

Следственным отделом  ОМВД России по городу Великие Луки в суд направленно многоэпизодное уголовное дело, связанное с хищениями имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в совершении ряда краж обвиняется  35-летний  безработный,  неоднократно судимый  житель Великих Лук. Так, 3 декабря 2016 года  из автомобиля «Фольксваген» на улице Вокзальной путем подбора ключа им была похищена  автомагнитола  с выдвижным дисплеем. В этот же вечер из другой иномарки, стоявшей на улице Дружбы,  обвиняемый совершил кражу еще одной магнитолы.

Из багажника автомобиля ВАЗ-2107  по улице Гражданской 5 декабря 2016 года  им был похищен набор ключей. А в ночь с 9 на 10 декабря 2016 года этот мужчина совершил кражу видеорегистратора из автомашины «Хонда» по улице Гоголя. Он же 10 декабря в темное время суток,  разбив стекло в «Мерседесе», который находился во дворе дома на проспекте Гагарина, также похитил видеорегистратор.

В результате проведенных полицией  оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Расследование завершено. Теперь за содеянное ему придется отвечать в суде.

Источник: Псковская Лента Новостей



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