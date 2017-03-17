Жительница Великих Лук перечислила мошенникам, взломавшим аккаунт ее знакомой в соцсети, 9,5 тысяч рублей

В Великих Луках полицией возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. По версии следствия, жительнице города на Ловати в социальных сетях пришло сообщение от имени ее знакомой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, знакомая попросила помочь ей с деньгами. Горожанка перечислил на указанный счет 9500 рублей. А потом выяснилось, что знакомая сообщений подобного рода не отправляла. Судя по всему, неизвестные сумели взломать аккаунт этой гражданки.

В Великих Луках в полицию за помощью обратился 25-летний молодой человек, у которого с банковской карты произошло несанкционированное списание около 8 тысяч рублей. В настоящее время с обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки.

Источник: Псковская Лента Новостей