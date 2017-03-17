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Полиция ищет пропавшего псковича, который ушел в сторону детского сада и пропал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, уголовным розыском...12



Жительница Великих Лук перечислила мошенникам, взломавшим аккаунт ее знакомой в соцсети, 9,5 тысяч рублей

17.03.2017 14:09 ПЛН, Псков

В Великих Луках полицией  возбуждены уголовные дела по  фактам мошенничества. По версии следствия,  жительнице города на Ловати в социальных сетях  пришло сообщение от имени ее знакомой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, знакомая  попросила помочь ей с деньгами. Горожанка  перечислил  на указанный счет  9500 рублей. А потом выяснилось, что  знакомая сообщений подобного рода не отправляла. Судя по всему, неизвестные сумели взломать  аккаунт  этой гражданки.

В Великих Луках в полицию за помощью обратился 25-летний молодой человек, у которого с банковской карты произошло несанкционированное списание около 8 тысяч рублей. В настоящее время с обстоятельствами произошедшего разбираются  сотрудники  ОМВД России по городу Великие Луки.

Источник: Псковская Лента Новостей



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