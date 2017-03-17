Происшествия
Жительница Великих Лук перечислила мошенникам, взломавшим аккаунт ее знакомой в соцсети, 9,5 тысяч рублей
|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Убийца бывшей сотрудницы администрации Псковской области похитил из ее квартиры ценности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове раскрыто резонансное преступление.
В квартире дома на Рижском проспекте 11 марта был обнаружен труп женщины, 1969 года рождения, с телесными повреждениями. Из квартиры неизвестные похитили деньги и золотые изделия.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области, по подозрению в убийстве был задержан безработный, судимый пскович, 1987 года рождения. Изобличены и другие подозреваемые лица. Часть похищенного изъята.
Необходимые следственные действия осуществляются Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.
Как сообщалось ранее, убитая Татьяна Волар до января работала в органах исполнительной власти региона. Она занимала должность начальника отдела правового обеспечения Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.
Источник: Псковская Лента Новостей