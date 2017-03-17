Убийца бывшей сотрудницы администрации Псковской области похитил из ее квартиры ценности

Убийца бывшей сотрудницы администрации Псковской области похитил из ее квартиры ценности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове раскрыто резонансное преступление.

В квартире дома на Рижском проспекте 11 марта был обнаружен труп женщины, 1969 года рождения, с телесными повреждениями. Из квартиры неизвестные похитили деньги и золотые изделия.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области, по подозрению в убийстве был задержан безработный, судимый пскович, 1987 года рождения. Изобличены и другие подозреваемые лица. Часть похищенного изъята.

Необходимые следственные действия осуществляются Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Как сообщалось ранее, убитая Татьяна Волар до января работала в органах исполнительной власти региона. Она занимала должность начальника отдела правового обеспечения Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Источник: Псковская Лента Новостей