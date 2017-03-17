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Жителя Дновского района будут судить за хранение амфетамина в пачке из-под сигарет

17.03.2017 14:35 ПЛН, Псков

Прокурор Дновского района признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя по факту приобретения и хранения психотропных средств.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей прокурор района старший советник юстиции Ольга  Бударина, установлено, что житель Дновского района незаконного приобрел и хранил без цели сбыта в пачке из-под сигарет 2 пакета психотропного вещества - амфетамина общим весом 1,083 г, что является крупным размером.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Дновского района по признакам преступления, предусмотренного 228 ч.2 УК РФ.

Санкция ч. 2 ст. 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей



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