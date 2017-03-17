Жителя Дновского района будут судить за хранение амфетамина в пачке из-под сигарет

Происшествия
Жительница Великих Лук перечислила мошенникам, взломавшим аккаунт ее знакомой в соцсети, 9,5 тысяч рублей
|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Прокурор Дновского района признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя по факту приобретения и хранения психотропных средств.
Как сообщила Псковской Ленте Новостей прокурор района старший советник юстиции Ольга Бударина, установлено, что житель Дновского района незаконного приобрел и хранил без цели сбыта в пачке из-под сигарет 2 пакета психотропного вещества - амфетамина общим весом 1,083 г, что является крупным размером.
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Дновского района по признакам преступления, предусмотренного 228 ч.2 УК РФ.
Санкция ч. 2 ст. 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.
Источник: Псковская Лента Новостей