Происшествия
Опубликовано видео следственного эксперимента по делу о нападении на водителя «скорой помощи» в Пскове
|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области опубликовано видео следственного эксперимента по делу о нападении на водителя «скорой помощи».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, по данным следствия, 10 марта бригада скорой медицинской помощи прибыла к одному из домов в деревне Родина Псковского района, где стало плохо беременной женщине.
После принятия решения о ее госпитализации, агрессивно настроенный сожитель пациентки попытался воспрепятствовать этому. В результате его действий пострадал водитель «скорой помощи». С переломом костей носа и сотрясением головного мозга он был доставлен в Псковскую областную клиническую больницу, где ему была оказана вся необходимая помощь.
По сообщению средств массовой информации, а также по результатам рассмотрения материала органов внутренних дел о нападении на водителя скорой медицинской помощи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).
В настоящее время произведено процессуальное задержание предполагаемого злоумышленника. В ближайшее время следователи намерены предъявить ему обвинение.
Источник: Псковская Лента Новостей