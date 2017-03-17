Опубликовано видео следственного эксперимента по делу о нападении на водителя «скорой помощи» в Пскове

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области опубликовано видео следственного эксперимента по делу о нападении на водителя «скорой помощи».

Видео из Твиттера СУ СКР по Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, по данным следствия, 10 марта бригада скорой медицинской помощи прибыла к одному из домов в деревне Родина Псковского района, где стало плохо беременной женщине.

После принятия решения о ее госпитализации, агрессивно настроенный сожитель пациентки попытался воспрепятствовать этому. В результате его действий пострадал водитель «скорой помощи». С переломом костей носа и сотрясением головного мозга он был доставлен в Псковскую областную клиническую больницу, где ему была оказана вся необходимая помощь.

По сообщению средств массовой информации, а также по результатам рассмотрения материала органов внутренних дел о нападении на водителя скорой медицинской помощи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

В настоящее время произведено процессуальное задержание предполагаемого злоумышленника. В ближайшее время следователи намерены предъявить ему обвинение.

Источник: Псковская Лента Новостей