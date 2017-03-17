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Ночной пожар в переулке Машинистов в Пскове ликвидирован

18.03.2017 09:31 ПЛН, Псков

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали  участие в ликвидации пожара в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МЧС Псковской области, в 02:42 18 марта 2017 года поступило сообщение о возгорании в гараже по адресу: Псков, переулок Машиниста. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.

Напоминаем, что телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99

Источник: Псковская Лента Новостей



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