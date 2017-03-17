Ночной пожар в переулке Машинистов в Пскове ликвидирован

Происшествия
Опубликовано видео следственного эксперимента по делу о нападении на водителя «скорой помощи» в Пскове3
|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МЧС Псковской области, в 02:42 18 марта 2017 года поступило сообщение о возгорании в гараже по адресу: Псков, переулок Машиниста. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.
Напоминаем, что телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99
Источник: Псковская Лента Новостей