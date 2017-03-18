В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в совершении тяжкого преступления

В Пскове экипаж группы задержания вневедомственной охраны задержал женщину, подозреваемую в причинении ножевого ранения молодому человеку.

Как сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники силового ведомства получили информацию о том, что в квартире одного из домов на улице Стахановской совершено преступление.

В кратчайшие сроки экипаж группы задержания прибыл по указанному адресу, где обнаружил молодого человека с проникающим ножевым ранением. На место преступления незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала потерпевшего.

В ходе опроса очевидцев, были установлены приметы подозреваемой. На ее розыск ориентированы силы Росгвардии и полиции.

В результате поисковых мероприятий, подозреваемая была задержана сотрудниками Росгвардии на улице Яна Фабрициуса и для дальнейшего разбирательства доставлена в отдел полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей