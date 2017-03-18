В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в совершении тяжкого преступления

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
В Пскове экипаж группы задержания вневедомственной охраны задержал женщину, подозреваемую в причинении ножевого ранения молодому человеку.
Как сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники силового ведомства получили информацию о том, что в квартире одного из домов на улице Стахановской совершено преступление.
В кратчайшие сроки экипаж группы задержания прибыл по указанному адресу, где обнаружил молодого человека с проникающим ножевым ранением. На место преступления незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала потерпевшего.
В ходе опроса очевидцев, были установлены приметы подозреваемой. На ее розыск ориентированы силы Росгвардии и полиции.
В результате поисковых мероприятий, подозреваемая была задержана сотрудниками Росгвардии на улице Яна Фабрициуса и для дальнейшего разбирательства доставлена в отдел полиции.
Источник: Псковская Лента Новостей