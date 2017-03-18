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В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в совершении тяжкого преступления

18.03.2017 09:55 ПЛН, Псков

В Пскове экипаж группы задержания вневедомственной охраны задержал женщину, подозреваемую в причинении ножевого ранения молодому человеку.

Как сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники силового ведомства получили информацию о том, что в квартире одного из домов на улице Стахановской  совершено преступление.

В кратчайшие сроки экипаж группы задержания прибыл по указанному адресу, где обнаружил молодого  человека с проникающим ножевым ранением.  На место преступления незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала потерпевшего.

В ходе опроса очевидцев, были установлены приметы подозреваемой. На ее розыск ориентированы силы Росгвардии и полиции.

В результате поисковых мероприятий, подозреваемая была задержана сотрудниками Росгвардии на улице Яна Фабрициуса и для дальнейшего разбирательства доставлена в отдел полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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