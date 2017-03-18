В Печорском районе были задержаны трое нарушителей госграницы

16 марта сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали трех иностранных граждан, целенаправленно намеревавшихся незаконно пересечь Государственную границу Российской Федерации.

Как рассказали Псковской ленте новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, выявили нарушителей в районе н.п. Фролкино Печорского района. Пограничный наряд, скрытно несущий службу по охране границы, заметил трех неизвестных, двигающихся по лесу в сторону границы. В считанные минуты были задержаны двое мужчин и женщина азиатской внешности.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанные иностранцы являются гражданами одной из стран Юго-Восточной Азии, которые получили российские визы, якобы для решения деловых вопросов и занятия бизнесом в России. В начале года «бизнесмены» прибыли в международный аэропорт «Шереметьево». Однако, конечной целью молодых людей было вовсе не урегулирование деловых вопросов, а поиск лучших условий жизни в странах Евросоюза. Злоумышленники признались, что имели твердое намерение скрытно пересечь границу.

В настоящее время данные лица задержаны для проведения проверочных мероприятий и установления истинных мотивов нахождения в пограничной зоне. За совершенное деяние задержанные иностранцы понесут соразмерное наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей