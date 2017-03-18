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В Печорском районе были задержаны трое нарушителей госграницы

18.03.2017 09:59 ПЛН, Псков

16 марта сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали трех иностранных граждан, целенаправленно намеревавшихся незаконно пересечь Государственную границу Российской Федерации.

Как рассказали Псковской ленте новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, выявили нарушителей в районе н.п. Фролкино Печорского района. Пограничный наряд, скрытно несущий службу по охране границы, заметил трех неизвестных, двигающихся по лесу в сторону границы. В считанные минуты были задержаны двое мужчин и женщина азиатской внешности.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанные иностранцы являются гражданами одной из стран Юго-Восточной Азии, которые получили российские визы, якобы для решения деловых вопросов и занятия бизнесом в России. В начале года «бизнесмены» прибыли в международный аэропорт «Шереметьево». Однако, конечной целью молодых людей было вовсе не урегулирование деловых вопросов, а поиск лучших условий жизни в странах Евросоюза. Злоумышленники признались, что имели твердое намерение скрытно пересечь границу.

В настоящее время данные лица задержаны для проведения проверочных мероприятий и установления истинных мотивов нахождения в пограничной зоне. За совершенное деяние задержанные иностранцы понесут соразмерное наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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