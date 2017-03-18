В Кемерово ищут водителя, заблокировавшего проезд «скорой»

Полиция проверяет информацию о водителе, который заблокировал проезд кареты скорой помощи во дворе одного из домов города Кемерово, сообщается на сайте областного ГУ МВД.

«Проводится проверка по сообщению интернет-пользователя, разместившего в социальной сети фотографию, на которой запечатлено нарушение, допущенное водителем автомобиля «Шевроле» с госномером Новосибирской области (регион 154). Согласно сообщению очевидца, водитель иномарки во дворе доме №41А по проспекту Московскому города Кемерово заблокировал проезд скорой помощи», — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Если информация подтвердится, то водитель может быть оштрафован.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с участием бригад скорой помощи. Ранее появилось видео, в котором водитель припаркованного автомобиля во дворе дома на улице Гастелло в Красноярске загораживает проезд скорой на узкой дороге, отказываясь пропускать машину. После озвученного водителем скорой через громкоговоритель намерения вызвать полицию водитель легкового авто все же сдал назад и пропустил скорую. На записи слышны возгласы прохожих, осуждающих водителя. Установлено, что за рулем автомобиля была женщина 1962 года рождения. Она работает в такси в одной из фирм города.

Источник: Псковская Лента Новостей