Сегодня: Суббота, 18 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Псков-ЭКСПО Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Форум предпринимателей Сергей Стиллавин меняет профессию Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» День национальной гвардии Vesta в марте от 515 900 рублей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Полиция ищет пропавшего псковича, который ушел в сторону детского сада и пропал

Полиция ищет пропавшего псковича, который ушел в сторону детского сада и пропал

Полиция ищет пропавшего псковича, который ушел в сторону детского сада и пропал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, уголовным розыском...16



В Кемерово ищут водителя, заблокировавшего проезд «скорой»

18.03.2017 10:58 ПЛН, Псков

Полиция проверяет информацию о водителе, который заблокировал проезд кареты скорой помощи во дворе одного из домов города Кемерово, сообщается на сайте областного ГУ МВД.

«Проводится проверка по сообщению интернет-пользователя, разместившего в социальной сети фотографию, на которой запечатлено нарушение, допущенное водителем автомобиля «Шевроле» с госномером Новосибирской области (регион 154). Согласно сообщению очевидца, водитель иномарки во дворе доме №41А по проспекту Московскому города Кемерово заблокировал проезд скорой помощи», — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Если информация подтвердится, то водитель может быть оштрафован.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с участием бригад скорой помощи. Ранее появилось видео, в котором водитель припаркованного автомобиля во дворе дома на улице Гастелло в Красноярске загораживает проезд скорой на узкой дороге, отказываясь пропускать машину. После озвученного водителем скорой через громкоговоритель намерения вызвать полицию водитель легкового авто все же сдал назад и пропустил скорую. На записи слышны возгласы прохожих, осуждающих водителя. Установлено, что за рулем автомобиля была женщина 1962 года рождения. Она работает в такси в одной из фирм города.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31