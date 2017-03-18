В Краснодарском крае обнаружена жвачка с рекламой «групп смерти»

Предприятия потребительской сферы Краснодарского края проверят на наличие жевательных резинок с подозрительными надписями на упаковке, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Надписи на упаковках призывают подростков начать «странную игру», дают непонятные задания, рассказами о выполнении которых предлагают делиться в сети «, - говорится в сообщении.

Предприятиям торговли и общественного питания предписано снять с продажи все жевательные резинки, конфеты или другие товары, которые вызывают подозрение. Официальные письма с такими же рекомендациями власти направили руководителям розничных сетей региона.

По информации пресс-службы, департамент потребительской сферы администрации Краснодарского края совместно с правоохранительными органами начали проверки торговых точек и оптовых складов на наличие такой продукции.

Напоминаем, что недавно в ряде российских СМИ были опубликованы расследования, посвященные так называемым группам смерти в соцсетях. Кураторы находят подростков по тегам «странная игра», «море китов» и тому подобным. Участникам даются задания, начиная от вполне невинных предложений проснуться среди ночи и написать сообщение и кончая призывами к суициду. К расследованию были привлечены силовые структуры.

Источник: Псковская Лента Новостей