В Великих Луках будут судит «медвежатника», вскрывавшего банкомат в противогазе

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Следствием установлено, что 28 октября 2016 года 27-летний мужчина зашел в помещение финансового учреждения на улице Ставского и отключил находившийся здесь банкомат от электросети, после чего вышел.
По информации пресс-службы УМВД по Псковской области, он же 29 октября в офисе данного учреждения, надев в целях маскировки противогаз, безуспешно пытался вскрыть банкомат. А утром 31 октября злоумышленник вновь предпринял здесь попытку кражи денег. Но, не достигнув своей цели, скрылся.
А через несколько недель обвиняемый путем взлома замков входной двери проник в кабинет бухгалтерии одного из предприятий Великих Лук на Октябрьском проспекте, откуда похитил более 25 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска этот гражданин был установлен и задержан.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено для рассмотрения в городской суд.
Источник: Псковская Лента Новостей