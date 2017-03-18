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В Великих Луках будут судит «медвежатника», вскрывавшего банкомат в противогазе

18.03.2017 10:46 ПЛН, Псков

Следствием  установлено, что  28 октября 2016 года 27-летний  мужчина зашел в помещение финансового учреждения  на улице Ставского и  отключил находившийся здесь  банкомат от электросети, после чего  вышел.

По информации пресс-службы УМВД по Псковской области, он же 29 октября в  офисе данного учреждения, надев в целях маскировки противогаз, безуспешно пытался вскрыть банкомат. А утром  31 октября злоумышленник вновь предпринял здесь попытку кражи денег. Но, не достигнув своей цели, скрылся.

А через несколько недель обвиняемый путем взлома замков  входной двери  проник в кабинет бухгалтерии одного из предприятий Великих Лук на Октябрьском проспекте, откуда похитил более 25 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска этот гражданин был установлен и задержан.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено для рассмотрения  в городской суд.

Источник: Псковская Лента Новостей



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