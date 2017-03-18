Бывший топ-менеджер «Росксомоса» умер в московском СИЗО от колотых ранений

Бывший исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов, арестованный по обвинению в многомиллионном мошенничестве, найден мертвым в камере следственного изолятора на севере Москвы, сообщил «Интерфаксу» в субботу источник в правоохранительных органах.

«Тело Евдокимова обнаружено сегодня утром в одной из камер СИЗО-5 на Выборгской улице. Причины смерти устанавливаются», - сказал собеседник агентства. Позднее СМИ сообщило, со ссылкой на собственные источники, что на теле Евдокимова обнаружены два колотых ранения в области груди. Со своей стороны представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова подтвердила «Интерфаксу» факт насильственной смерти в СИЗО мужчины, 1965 года рождения, не назвав его имени. «По данному факту начата доследственная проверка», - сказала она агентству.

Напоминаем, что Басманный суд Москвы в декабре прошлого года санкционировал заключение под стражу Владимира Евдокимова и бывшего гендиректора ЗАО «Научно-технический центр» Александра Золина. Позднее Мосгорсуд признал арест законным.

Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Свою вину они не признают.

Как сообщили ранее в СКР, вместе с Евдокимовым, который на момент совершения преступления являлся замдиректора департамента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», и Золиным по делу о хищении имущества ОАО «МиГ-Рост» (ликвидированная в 2012 году «дочка» РСК «МиГ») проходят: бывший гендиректор ОАО «Вертолетная сервисная компания» Аким Носков, бывший первый замгендиректор ОАО «Вертолетная сервисная компания» Алексей Андреев, а также Алексей Озеров.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, через ряд подконтрольных им коммерческих организаций незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» стоимостью не менее 200 миллионов рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей