В Подмосковье малыш выжил после падения с десятого этажа

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Маленький ребенок выпал из окна квартиры на десятом этаже в Подмосковье. Как сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГСУСК России, инцидент произошел в пятницу вечером в Долгопрудном.
«По предварительной информации, ребенок, которому 2,5 года, выпал из окна на десятом этаже. Он был госпитализирован», — сообщили в главке, отметив, что, по предварительным данным, это был несчастный случай.
Источник в правоохранительных органах отметил, что малыш находится в больнице в тяжелом состоянии. Собеседник отметил, что это произошло, когда мать ребенка открыла окно на кухне и отлучилась.
Источник: Псковская Лента Новостей