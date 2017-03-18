В Подмосковье малыш выжил после падения с десятого этажа

Маленький ребенок выпал из окна квартиры на десятом этаже в Подмосковье. Как сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГСУСК России, инцидент произошел в пятницу вечером в Долгопрудном.

«По предварительной информации, ребенок, которому 2,5 года, выпал из окна на десятом этаже. Он был госпитализирован», — сообщили в главке, отметив, что, по предварительным данным, это был несчастный случай.

Источник в правоохранительных органах отметил, что малыш находится в больнице в тяжелом состоянии. Собеседник отметил, что это произошло, когда мать ребенка открыла окно на кухне и отлучилась.

Источник: Псковская Лента Новостей