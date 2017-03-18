Сегодня: Воскресенье, 19 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
День национальной гвардии Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Vesta в марте от 515 900 рублей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Форум предпринимателей Псков-ЭКСПО Сергей Стиллавин меняет профессию Лучшая интерьерная печать в Пскове
Полиция ищет пропавшего псковича, который ушел в сторону детского сада и пропал

Полиция ищет пропавшего псковича, который ушел в сторону детского сада и пропал

Полиция ищет пропавшего псковича, который ушел в сторону детского сада и пропал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, уголовным розыском...21



В Великих Луках суд рассмотрит уголовное дело по грабежу

19.03.2017 11:39 ПЛН, Псков

Следственным отделом ОМВД России по г.Великие Луки завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в совершении грабежа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, следствием  установлено, что  в Великих Луках 26 декабря 2016 года  41-летний ранее судимый мужчина  незаконно проник  на охраняемый объект по улице Новослободской. Здесь он совершил открытое хищение металлических изделий.

По «горячим следам» злоумышленника задержали сотрудники ГИБДД. Похищенное им изъято.  Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного  ч. 1 статьи 161 «Грабеж» УК Российской Федерации.

Расследование завершено. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31