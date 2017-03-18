В Великих Луках суд рассмотрит уголовное дело по грабежу

Следственным отделом ОМВД России по г.Великие Луки завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в совершении грабежа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, следствием установлено, что в Великих Луках 26 декабря 2016 года 41-летний ранее судимый мужчина незаконно проник на охраняемый объект по улице Новослободской. Здесь он совершил открытое хищение металлических изделий.

По «горячим следам» злоумышленника задержали сотрудники ГИБДД. Похищенное им изъято. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 161 «Грабеж» УК Российской Федерации.

Расследование завершено. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Источник: Псковская Лента Новостей