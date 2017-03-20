В районе Финского парка двое подростков провалились под лед Псковы

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
18 марта в Пскове в районе пешеходного моста в Финском парке под лед реки Псковы провалились двое подростков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о происшествии поступила от очевидцев в 17.43.
Поисково-спасательный отряд, прибывший на место, обнаружил одного подростка 1999 года рождения, который самостоятельно выбрался из воды на лед реки. Он был доставлен спасателями на берег и передан медикам с диагнозом - переохлаждение.
Другой молодой человек, по словам очевидцев, самостоятельно добрался до берега и скрылся с места происшествия.
Источник: Псковская Лента Новостей