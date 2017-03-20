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Труп мужчины извлекли из озера в Куньинском районе

20.03.2017 09:08 ПЛН, Псков

Труп мужчины 1945 года рождения извлекли из озера Промачевское в деревне Мартьяново Куньинского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, соответствующие работы проводились поисково-спасательным отрядом Великих Лук по заявке полиции.

Тело передано правоохранителям, обстоятельства и причина смерти устанавливаются.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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