|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
14 рыбаков остались отрезанными от берега из-за трещины на льду Чудского озера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о том, что в районе деревни Островцы Гдовского района в 150 м от берега образовалась трещина шириной 5-6 метров, поступило в ведомство в 18.40.
Группа поисково-спасательного отряда г. Гдова выдвинулась на место происшествия в 18.55. В 19.05 местные жители с помощью лодки начали переправлять рыбаков на берег через трещину. Все терпевшие бедствие 14 человек были спасены местными жителями 19.30.
Прибывшие на место спасатели обследовали ледовое полотно и убедились в том, что на льду больше нет людей.
Источник: Псковская Лента Новостей