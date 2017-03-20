14 рыбаков остались отрезанными от берега из-за трещины на льду Чудского озера

14 рыбаков остались отрезанными от берега из-за трещины на льду Чудского озера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о том, что в районе деревни Островцы Гдовского района в 150 м от берега образовалась трещина шириной 5-6 метров, поступило в ведомство в 18.40.

Группа поисково-спасательного отряда г. Гдова выдвинулась на место происшествия в 18.55. В 19.05 местные жители с помощью лодки начали переправлять рыбаков на берег через трещину. Все терпевшие бедствие 14 человек были спасены местными жителями 19.30.

Прибывшие на место спасатели обследовали ледовое полотно и убедились в том, что на льду больше нет людей.

Источник: Псковская Лента Новостей